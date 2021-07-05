Suç örgütüne helikopter destekli şafak operasyonu: 19 gözaltı

İzmir'in Bergama ve civar ilçelerinde örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Helikopter destekli yapılan operasyon kapsamında, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve tabanca parçalarının yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, İzmir'in Bergama ilçesi ve civar ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 şüpheliyi yakalamak için, 5 Temmuz sabah saat 05.30'da, İzmir'in Bergama, Kınık, Dikili ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 32 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Helikopterle de havadan destek verilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, 24 adet tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek, 5 adet tüfek ve bunlara ait mühimmat, silah imalatında kullanılan malzemeler ve birleştirilmek üzere hazır olan tabanca parçalarının yanı sıra metamfetamin, esrar ve sentetik hap olmak üzere uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, adreslerinde bulunmayan diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.