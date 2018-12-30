"Suç ve Ceza" sahnede

Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı klasik romanından uyarlanan tiyatro oyunu, tek kişilik oyun olarak Tiyatro35 tarafından sahneye taşındı.

Uğradığı haksızlığı cinayet işleyerek ortadan kaldıracağına ve böylece adaleti sağlayacağına inanan üniversite öğrencisi Raskolnikov'un vicdanıyla baş başa kalmasının çarpıcı hikayesi olan Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı klasik romanından uyarlanan oyun, tek kişilik oyun olarak Tiyatro 35 tarafından sahneye taşındı. Tiyatro35 Oyunculuk Atölyesinde sergilenen eser, İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tiyatro35'in kurucusu ünlü oyuncu Atilla Alpar "Klasikleri daha önce hiç akla gelmeyecek bir tarzda sahneye uyarlamak gibi bir hedefimiz var. Şu anda 'Suç ve Ceza Raskolnikov' kapalı gişe devam ediyor. İzmir ekibi olarak İstanbul'daki sahnelerden çok yoğun bir talep görüyoruz. Şubat ayında 'Sahne Çolpan İlhan'da oynayacağız. Bu durum bizleri daha da motive ediyor. Ayrıca yurt dışındaki prestijli tiyatro festivallerine katılarak ülkemizi en kaliteli bir şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.