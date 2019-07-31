İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suçüstü yakalanan telefon dolandırıcıları tutuklandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak iki vatandaşın 192 bin 500 lirasını alan ve suçüstü yakalanan şahıslar tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak iki vatandaşın 192 bin 500 lirasını alan ve suçüstü yakalanan şahıslar tutuklandı.


Geçtiğimiz cumartesi günü kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, İzmir'in Aliağa ilçesinde ikamet eden H.Ş. (59) isimli vatandaşı arayarak hesaplarının FETÖ terör örgütüne geçirildiği bahanesiyle telefonla aradı. Şahıslar, H.Ş.'nin 100 bin lirasını dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan H.Ş. şikayetçi olurken, ekipler 3 süren araştırmanın ardından A.T. (19) ve M.B.D. (17) isimli dolandırıcıları suçüstünde yakaladı. Gözaltına alınan iki şüphelinin, geçtiğimiz nisan ayında yine Aliağa'da ikamet eden M.A.(69) isimli şahsı da aynı yöntemle dolandırdıkları ve 92 bin 500 lirasını aldıkları ortaya çıktı. İki şahıs işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.