İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suçüstü yapılan kablo hırsızları serbest kaldı

İzmir’in Urla ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli kabloları yakarken suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli kabloları yakarken suçüstü yapılarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçular Mahallesi'nde kablo hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti. Konu üzerine araştırma yapan ekipler, sanayi sitesine yakın ormanlık alanda kablo yakıldığını tespit etti. Ormanlık araziye giden ekip, H.U ve K.B. isimli şahısları kabloları yakarken suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler H.U ve K.B., ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.