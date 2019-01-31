Şükran Kurdakul Şiir Ödülü sahibini arıyor

Kültür ve sanat alanında yaptığı etkinlikler ve düzenlediği yarışmalarla dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ikinci kez ‘Karşıyaka Edebiyat Ödülleri' düzenliyor. Her yıl farklı bir sanatçı adına açılan yarışma, bu kez ‘şiir' dalında yapılacak ve Karşıyaka'da yaşamış olan unutulmaz şair ve yazar Şükran Kurdakul'un ismini taşıyacak.

Karşıyaka ilçesinde, belediye tarafından ‘Karşıyaka Edebiyat Ödülleri' düzenliyor. Her yıl farklı bir sanatçı adına açılan yarışmanın, bu kez ‘şiir' dalında yapılacağı ifade edilirken, kalemine güvenen her katılımcının yarışma için 30 Nisan 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabileceği ifade edildi. Yarışmanın seçici kurulunda; Ahmet Özer, Arzu K. Ayçiçek, Efdal Sevinçli, Eray Canberk, Halim Yazıcı ve Hidayet Karakuş yer alacağı ifade edilirken, birinci seçilecek eserin sahibine 5 bin lira ödül verilecek ve kazanan dosya belediyece kitap olarak yayımlanacak. Ödül töreni ise 6 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya ilişkin, 0232 399 40 92 numaralı telefon ile Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden de detaylı bilgi alınabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yarışma ile ilgili, "İlkini geçtiğimiz yıl Samim Kocagöz anısına roman dalında yaptığımız ve Gönül Çatalcalı'nın layık görüldüğü ‘Karşıyaka Edebiyat Ödülleri'ni, bu kez de değerli edebiyatçımız Şükran Kurdakul'a ithaf ettik. Bu ödüller ile hem değerlerimize vefa gösteriyor, hem de yeni kalemlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.