Suluboya Festivali İzmir'e renk kattı

Uluslararası Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü Suluboya Festivali ve Altın Fırça Yarışması, 42 ülkeden suluboya sanatçısını İzmir'de buluşturdu. Festivalin kapanış gününde ise Saat Kulesi etrafında 70 metrelik İzmir konulu suluboya resimler yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Uluslararası Suluboya Derneği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü Suluboya Festivali ve Altın Fırça Yarışması, üç günün ardından kapanışı İzmir'in sembolü Saat Kulesi'nde yaptı. 42 farklı ülkeden suluboya sanatçılarının İzmir'de buluştuğu festivalin son gününde, Saat Kulesi'nin çevresinde 70 metrelik İzmir konulu resimler konuk sanatçılarla boyandı.

Munkhbaatar Surentsetseg birinci oldu

Festivalde birinci olan Moğolistanlı sanatçı Munkhbaatar Surentsetseg, ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay'dan aldı. Ertuğrul Tugay, “İzmir'i sanat ve kültür kenti yapma yolunda yaptığımız çalışmalarda Suluboya Festivali kentimize renk kattı. Bundan sonra İzmir'de daha güzel etkinlikleri de birlikte yapacağız” dedi. Yarışmanın ikincisi Hindistanlı sanatçı Amit Kapoor olurken üçüncülük ödülünü ise Perulu sanatçı Evaristo Callo Anco aldı.