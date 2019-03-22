Süper Çocuk Festivali 20-21 Nisan'da

İzmir'in eğlenceye ve yaratıcılığa yönelik ilk ve tek çocuk eğlence festivali İzmirlileri ağırlamaya hazırlanıyor. Süper Çocuk Festivali'nde çocuklar, iki gün boyunca İzmir Fuar Lunapark'ın eşi benzeri olmayan dünya standartlarındaki oyuncaklarına doyasıya binebilecek, atölye çalışmalarından ücretsiz faydalanacak.

20-21 Nisan'da gerçekleştirilecek Süper Çocuk Festivali'nde çocuklar; tiyatro, dans ve animasyon gösterileri ile unutulmaz bir hafta sonu geçirecek. Epik Organizasyon tarafından gerçekleştirilen Süper Çocuk Festivali'ne, binlerce İzmirlinin bir araya gelmesi beklenirken, festivalde çocuklar eğlenirken öğrenecek, deneyimle keşfedecek. Çocukların diğer çocuklarla sosyalleşebilmesi ve mutlu dakikalar geçirmesi için bir fırsat sunan festival, organizasyon günleri 11.00 ile 23:00 saatleri arasına ziyaret edilebilecek.

Projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Epik Organizasyon Sahibi Berrin Baş, "Aylar öncesinde hazırlıklarına başladığımız Süper Çocuk Festivali için geri sayım başladı. 20-21 Nisan'da İzmir'in simgesi İzmir Lunapark'ta doyumsuz eğlencenin adresinde misafirlerimizi ağırlayacağız. Çocuklar festival giriş bileti ile 10 oyuncağa ücretsiz binebilecek. Amacımız; onların eğlenerek öğrenebileceği bir festival ortamı oluşturmak. Ailece eğlenceli vakit geçirilebilecek bu festivalde alışverişten, oyun parkurlarına, workshoplardan bilgilendirici ve eğitici atölyelere, konserlerden, dans ve tiyatro gösterilerine kadar doyumsuz bir program hazırladık. Çocukluğumuzun geçtiği Lunapark'ın coşkulu ortamında festival ruhunu çocuklarımıza yansıtabilmeyi amaçlıyoruz. Bu coşkuyu paylaşmak isteyen herkesi Süper Çocuk Festivaline bekliyoruz" diye konuştu.

Berrin Baş, şunları söyledi:

"Festivalde Rönesans Ajans'ın bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştireceği Miss & Mr Kids Model of Turkey yarışmasının finalini çok özel bir çocuk defilesi ile gerçekleştireceğiz. Doryanart Atölye çalışmaları, İzmir Çocuk Tiyatrosu gösterileri, Berkehan Dural Sanat Akademisinin dans gösterileri, sihirbaz, çocuk şarkıları konserleri, animasyon şovları ile renklenecek olan festivalde çocuklarımıza ücretsiz saç örgüsü ve yüz boyama da yapılacak. Süper Çocuk Festivali biletiniz karşılığında 10 adet oyuncak biletinizle Lunapark'ta istediğiniz oyuncağa ücretsiz binebileceksiniz. Sürprizler arasında bando gösterisi, tanıtım stantları, yaratıcı atölye alanları, firmaların stand aktiviteleri, maskotlar, palyaço gösterileri, yüz boyama, tahta bacak şov, balon katlama gösterisi, sihirbaz gösterisi, fotoğraf çekim alanları, dans grupları gösterileri, çocuk şarkıları konseri ve çocuk tiyatro gösterileri yer alıyor."