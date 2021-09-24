Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)

Süper Lig'in 7. haftasında ev sahibi Altay, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

10. dakikada sağ kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortada karambolde topa vuran Josef de Souza'nın şutunu kaleci Mateusz Liz ayaklarıyla kurtardı.

14. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Erhan Çelenk'in ortasında uygun pozisyonda Leandro Kappel pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakikada Beşiktaş'ın Pjanic'le sol kanattan kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşu ağlarla buluştu. VAR odasından gelen uyarı üzerine incelenen pozisyonda topa elle müdahale ettiği belirlenen Kenan Karaman'ın ağlarla buluşturduğu top gol değeri kazanmayarak hakem Fırat Aydınus tarafından iptal edildi.

22. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu kazanan Karamoko Bamba'nın şutu kalenin sağından az farkla auta çıktı.

30. dakikada orta sahadaki mücadeleyi kazanan Zeki Korkmaz'ın sağ kanada aktardığı pasında topla buluşan Karamoko Bamba'nın şutu az farkla auta çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Altay: Mateusz Liz, Cebrail Karayel, Murat Akça, Eric Björkander, Mohammad Naderi, Serge Aka, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Leandro Kappel, Erhan Çelenk, Karamoko Bamba

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Thaciano, Deniz Kadah, Kazımcan Karataş, Marco Paixao, Cem Özgener, Özgür Özkaya, İbrahim Öztürk, Cesar Pinares, Tolga Ünlü

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Beşiktaş: Mert Günok, Fabrice Nsakala, Atiba Hutchinson, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Miralem Pjanic (Güven Yalçın dk. 32 ?), Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Salih Uçan, Kenan Karaman

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Koray Yağcı, Umut Meraş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın