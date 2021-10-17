Süper Lig: Altay: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. hafta maçında oynanan Altay-Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
3. dakikada soldan topu alan Yann Karamoh, kale önüne kadar gelerek pasını Ahmed Musa verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Musa, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
7. dakikada defansın bir anlık anlaşmazlığından faydalanan Leandro Kappel, pasını Cesar Pinares'e verdi. Ceza yayı üzerinden kaleye sert vuran Cesar Pinares'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
15. dakikada savunmanın arkasına sarkan Yann Karamoh, Cebrail Karayel'i geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Yann Karamoh, topu ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna
Altay: Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Murat Akça, Cebrail Karayel, Ceyhun Gülselam, Andre Poko, Cesar Pinares, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Ahmed Rayyan, Daouda Bamba
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Eric Björkander, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım, Thaciano, Cem Özgener, Erhan Çelenk, Marco Paixao, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Vegar Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Ahmed Musa, Aleksandar Pesic, Yann Karamoh
Yedekler: Utku Yuvakuran, Derrick Luckassen, Serhat Ahmetoğlu, Jure Balkovec, Erhun Öztümer, Emre Mor, Kerim Frei, Efe Tatlı, Tunay Torun, Fabio Borini
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Gol: Yann Karamoh (dk. 15) (Fatih Karagümrük)