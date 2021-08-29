Süper Lig: Altay: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. hafta maçında Altay, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Marcel Tisserand'ın sağdan verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Osayi Samuel, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
26. dakikada Cesar Pinares'in soldan pasında topla buluşan Naderi, kaleci Altay'ı geçemedi.
43. dakikada Osayi Samuel'in sağdan çaprazdan verdiği pasta kale önünde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya topu auta attı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Altay: Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Eric Björkander, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Andre Poko, Cesar Pinares, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Daouda Bamba
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Eren Erdoğan, Serge Arnaud Aka, Zeki Yıldırım, Martin Rodriguez, Thaciano, Ahmed Rayyan, Marco Paixao
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel
Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Miha Zajc, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mbwana Samatta, Melih Bostan
Teknik Direktör: Vitor Pereira