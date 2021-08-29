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Süper Lig: Altay: 0 - Fenerbahçe: 2 (maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. hafta maçında Altay'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


47. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Valencia'nın şutu kalecinin son anda müdahalesiyle kornere çıktı.


51. dakikada Altay ceza sahasının sol çaprazında topla birlikte rakiplerini tek tek geçen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayının sol köşesinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


55. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan verdiği ara pasta kale önünde topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen


Altay: Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Eric Björkander, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel (Eren Erdoğan dk. 83 ?), Andre Poko (Marco Paixao dk. 87 ?), Cesar Pinares (Serge Arnaud Aka dk. 58), Khaly Thiam, Leandro Kappel (Martin Rodriguez dk. 58), Daouda Bamba (Ahmed Rayyan dk. 58)


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Zeki Yıldırım, Thaciano


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Min-Jae Kim (Serdar Aziz dk. 67), Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Enner Valencia (Mbwana Samatta dk. 63), Bright Osayi-Samuel (Miha Zajc dk. 77)


Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Melih Bostan


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 51), Valencia (dk. 55) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

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