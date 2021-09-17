Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde ev sahibi Altay, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cherif Ndiaye'nin şutunu kaleci Mateusz Liz kurtardı.

11. dakikada sağ kanatta topu alan Cebrail Karayel'in şutunda top az farkla auta çıktı.

17. dakikada sağ kanattan Leandro Kapel'in ortasında kale sahası önünde topla buluşan Karamoko Bamba'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

20. dakikada Obinna'nın müdahalesi sonucu Leandro Kapel'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Altay'da Thaciano penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğin kenarından auta çıktı.

26. dakikada Thiam'ın müdahalesi sonucu Halil Akbunar'ın yerde kaldığı pozisyonda, VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Halil Umut Meler saha kenarındaki VAR noktasında pozisyonu inceledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Soner Aydoğdu gole çevirdi. 0-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, Ata Yıldırım, Murat Tuğberk

Altay: Mateusz Liz, Cebrail Karayel, Khaly Thiam, Murat Akça, Mohammad Naderi, Andre Poko, Zeki Yıldırım, Thaciano, Leandro Kappel, Martin Rodriguez, Karamoko Bamba

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Eric Björkander, Serge Aka, Ceyhun Gülselam, Marco Paixao, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, David Tijanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye

Yedekler: Arda Özçimen, Beykan Şimşek, Makana Baku, Adis Jahovic, Brown Ideye, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Angel Wilker, Dzenan Burekovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gol: Soner Aydoğdu (dk. 26 pen.) (Göztepe)

Sarı Kart: Murat Akça (Altay)