Süper Lig: Altay: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında ev sahibi Altay, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Altay'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Nsakala'nın Altay yarı sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre ile hareketlenen Björkander, topu kalecisine aktarmak istedi. Yapılan pas hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, topla bir süre hareket ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta top ağlarla buluştu. 0-1

55. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Karaman kaleciyi geçmek isterken top Altay kalecisi Mateusz Liz'de kaldı.

56. dakikada ceza sahası sol kenarındaki mücadelede topu kazanan Karamoko Bamba'nın verdiği pası iyi değerlendiren Leandro Kappel'in vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

78. dakikada orta sahada topla buluşan Can Bozdoğan topu ceza sahası dışına kadar sürdü. Can Bozdoğan'ın verdiği ara pasta ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunu kaleci Mateusz Liz kurtardı.

88. dakikada Beşiktaş defansı topu ileriye taşımak isterken orta sahada topu kapan Serge Aka'nın ceza sahasına açtığı ortada Karamoko Bamba topla buluştu. Ceza sahası içi sol çaprazından şutu çeken Karamoko Bamba'nın şutunda top ağlarla buluşurken Altay Beşiktaş karşısında öne geçti. 2-1

90+3. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Kenan Karaman'ın attığı pasta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol ayağıyla çektiği şutu kaleci Mateusz Liz kurtardı.

90+5. dakikada Beşiktaş yarı sahasında gelişen atakta topla buluşan Erhan Çelenk kontra atağı başlattı. Sol kanatta düşürülen Erhan Çelenk'in yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR odasından gelen uyarı üzerine faulün ceza sahası dışında gerçekleştiği belirlenirken, hakem Fırat Aydınus kararını değiştirerek serbest vuruş kullanılmasına karar verdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Altay: Mateusz Liz, Cebrail Karayel, Murat Akça, Eric Björkander, Mohammad Naderi (İbrahim Öztürk dk. 45), Serge Aka (Cesar Pinares dk. 72), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Leandro Kappel, Erhan Çelenk (Marco Paixao dk. 72), Karamoko Bamba

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Thaciano, Deniz Kadah, Kazımcan Karataş, Cem Özgener, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Beşiktaş: Mert Günok, Fabrice Nsakala, Atiba Hutchinson, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Miralem Pjanic (Güven Yalçın dk. 32), Oğuzhan Özyakup (Can Bozdoğan dk. 76), Gökhan Töre (Umut Meraş dk. 76), Salih Uçan, Kenan Karaman

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Koray Yağcı,

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Güven Yalçın (dk. 47) (Beşiktaş), Leandro Kappel (dk. 56), Karamoko Bamba (dk. 88) (Altay)