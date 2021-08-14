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Süper Lig: Altay: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Altay, Kayserispor’u konuk ediyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Altay, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


8. dakikada gelişen Altay atağında, Kaleci Doğan'ın hatasıyla topu kapan Pinares, Bamba'yı topla buluşturdu. Bamba altıpas üzerinden topu boş kaleye gönderdi: 1-0


23. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Naderi'nin orta şut karışımı vuruşunda Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar topu son anda kornere çeldi.


24. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında, Rodriguez'in ortasında Murat topa gelişine vurdu, top direkten oyun alanına geri döndü.


45+1. dakikada sağ kanattan atak yapan Altay'da Pinares'in pasıyla topla buluşan Cebrail, topu yerden kale önüne çevirdi, Bamba topuk vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-0



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Suaat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna


Altay: Mateusz, Cebrail, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Poko, Thiam, Rodriguez, Kappel, Pinares, Bamba


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Thaciano, Paixao, Kazımcam Karataş, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Erhan Çelenk


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Kayserispor: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ, Avramovski, Emrah Başsan, Kvrzic, Cardoso, Mustafa Pektemek


Yedekler: Lung, Attamah, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Gavranovic, Mane, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Bamba (dk. 8 ve dk. 45+1) (Altay)


Sarı Kart: Uğur Demirok (Kayserispor)

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