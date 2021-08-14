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Süper Lig: Altay: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Altay, sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Altay, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada defanstan atılan uzun topla buluşan Bamba kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu attı, ancak meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.


50. dakikada sol kanttan gelişen Altay atağında Rodriguez rakiplerini çalımlayarak orta yaptı, ceza sahası içinde yükselen Kappel kafayı vurdu, ancak top kalenin üstünde az farkla auta çıktı.


60. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içine yapılan ortaya yükselen Mustafa Pektemek, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.


73. dakikada Kayserspor'da Attamah, ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak Altay kalecisi Mateusz Lis topu kontrol etti.


86. dakikada gelişen Altay atağında Cebrail'in sert vuruşunda kaleci Doğan'dan seken topu Thaciano, filelerle buluşturdu. 3-0



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Suaat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna


Altay: Mateusz, Cebrail, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Poko (Erhan Çelenk dk. 88?), Thiam, Rodriguez, Kappel (Zeki Yıldırım dk. 88 ?), Pinares (Thaciano dk. 68), Bamba


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü, Paixao, Kazımcam Karataş, Eren Erdoğan, Deniz Kadah


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Kayserispor: Doğan Alemdar, Onur Bulut (Mane dk. 46), Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ, Avramovski (Attamah dk. 46), Emrah Başsan (Ramazan Civelek dk. 74), Kvrzic, Cardoso, Mustafa Pektemek (Gökhan Sazdağı dk. 74)


Yedekler: Lung, Emre Demir, Uğur Demirok, Gavranovic, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Bamba (dk. 8 ve 45+1), Thaciano (dk. 86) (Altay)


Sarı Kart: Uğur Demirok (Kayserispor)

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