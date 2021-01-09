Süper Lig: Göztepe: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, Fraport-Tav Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Ideye müsait durumda pozisyondan yararlanamadı ve kaleci Boffin topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına kadar giren Amilton kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

42. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol taraftan yaptığı ortada, topa kale önünde kafayla vuran Ideye'nin şutu az farkla auta gitti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Marko Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Brown Ideye, Stefano Napoleoni

Yedekler: Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic, Marcio Mossoro, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek, Efe Binici, Zlatko Tripic, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Ruud Boffin, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Ersan Gülüm dk. 15), Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik, Omar Imeri, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kart: Murat Paluli (Göztepe)