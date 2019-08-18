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Süper Lig: Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk devresini konuk ekip Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Poko'nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.


28. dakikada Hakan Özmert'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.


29. dakikada Antalyaspor'da Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu arka direğe aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Diego takımını öne geçirdi. 0-1



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan


Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro, Deniz, Serdar, Halil, Eren


Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Borges, Ege, Veli, Yasin, Reis, Yalçın, Berkan, Murat


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celutska, Ufuk, Charles, Hakan, Serdar, Doğukan, Mukariu


Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Cissokho, Fredy, Chico, Harun Alpsoy, Aatıf, Cenk, Harun


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Diego (dk. 29) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Hakan (Antalyaspor)

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