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Süper Lig: Göztepe 0 - Antalyaspor 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Antalyaspor'un kazandığı frikikte topun başına geçen Diego'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


66. dakikada Mukairu'nun pasında topla buluşan Doğukan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin yanından dışarıya çıktı.


83. dakikada Aatif topla beraber ceza sahasına sokuldu. Yaptığı sert vuruşta Beto topu ayaklarıyla kornere çeldi.


87. dakikada Serdar'ın sağdan kestiği topa Leo kafayı vurdu, meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan


Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro (Alpaslan dk. 82), Deniz (Yasin dk. 46), Serdar, Halil (Yalçın dk. 62), Eren


Yedekler: Göktuğ, Borges, Ege, Veli, Reis, Berkan, Murat


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celutska, Ufuk, Charles, Hakan (Luis dk. 88 ?), Serdar, Doğukan (Aatif dk. 72), Mukairu (Harun Alpsoy dk. 82)


Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Cissokho, Fredy, Chico, Cenk, Harun


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Diego (dk 29) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Titi, Poko, Gassama (Göztepe), Hakan, Celutska, Ferhat (Antalyaspor)

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