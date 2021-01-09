Süper Lig: Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 18. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor'u konuk eden Göztepe, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada topla ceza sahasına giren Fredy'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Göztepe defansı engelledi.

49. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

70. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta gitti.

77. dakikada Fredy orta sahada kazandığı topla kontratağa çıktı. Fredy'nin şutunda kaleciden dönen topa sert vuran Doğukan Sinik meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zlatko Tripic altıpas üzerinden yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Marko Mihojevic (Zlatko Tripic dk. 81 ?), Titi, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 59), Murat Paluli, Kubilay Sönmez (Yalçın Kayan dk. 58), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Brown Ideye, Stefano Napoleoni (Burak Süleyman dk. 71)

Yedekler: Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Atınç Nukan, Marcio Mossoro, Beykan Şimşek, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Ruud Boffin, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Ersan Gülüm dk. 15), Nuri Şahin (Doğukan Sinik dk. 68), Fredy, Amilton (Eren Albayrak dk. 90+2 ?), Hakan Özmert, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar (Adis Jahovic dk. 68)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik, Omar Imeri

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Doğukan Sinik (dk. 77) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Murat Paluli, Marko Mihojevic, Soner Aydoğdu (Göztepe), Fredy (Antalyaspor)