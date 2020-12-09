Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’de 7.
Süper Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
29. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Guilherme ceza sahasına ortaladı, ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu şutunu atsa da top kalenin yanından auta çıktı.
32. dakikada sol taraftan Berkan Emir'le köşe vuruşu kullanan Göztepe'de ceza sahası için topa yükselen Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yerden sekerek kalenin üstünden auta gitti.
41. dakikada Guilherme'nin pasıyla topla buluşan Soner Aydoğdu, topu aşırtma vuruşla kaleye gönderdi, Alanyasporlu Ahmet Gülay topu çizgiden çıkardı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Guilherme, Halil Akbunar, Tripic, Cherif,
Yedekler: Megyeri, Titi, Burekovic, Mossoro, Obinna, Burak Süleyman, Napoleoni
Teknik Direktör: İlhan Palut
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay, Salih Uçan, Siopis, Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar
Yedekler: Ahmet Güney, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Davidson, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kart: Salih Uçan (Alanyaspor)