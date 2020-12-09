İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Göztepe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’de 7.

Süper Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


29. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Guilherme ceza sahasına ortaladı, ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu şutunu atsa da top kalenin yanından auta çıktı.


32. dakikada sol taraftan Berkan Emir'le köşe vuruşu kullanan Göztepe'de ceza sahası için topa yükselen Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yerden sekerek kalenin üstünden auta gitti.


41. dakikada Guilherme'nin pasıyla topla buluşan Soner Aydoğdu, topu aşırtma vuruşla kaleye gönderdi, Alanyasporlu Ahmet Gülay topu çizgiden çıkardı.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Guilherme, Halil Akbunar, Tripic, Cherif,


Yedekler: Megyeri, Titi, Burekovic, Mossoro, Obinna, Burak Süleyman, Napoleoni


Teknik Direktör: İlhan Palut


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay, Salih Uçan, Siopis, Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar


Yedekler: Ahmet Güney, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Davidson, Mustafa Pektemek


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Sarı kart: Salih Uçan (Alanyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.