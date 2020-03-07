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Süper Lig: Göztepe: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada atağa hızlı çıkan Başakşehir'de Aleksic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca sağ çaprazdan topa vurdu, kaleci Beto üzerine gelen topu kurtardı.


57. dakikada orta alandan atak yapan Başakşehir'de Demba Ba, ceza sahası dışında Crivelli'ye pas verdi. Crivelli, topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-2


61. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışından verilen pasla 6 pas çizgisi üzerinde topla buluşan Wilzeck'in şutunda top çerçeveyi bulmadı.


64. dakikada ceza sahasına giren Visca, sağ çaprazdan şansını denedi ancak top yerden kalenin sağından auta çıktı.


82. dakikada Tripic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Titi'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.


85. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Gassama'nın ortasına ceza sahası içinde topa kafayla vuran Castro, topu kaleye yönlendirdi. Kaleci Mert Günok topu son anda kornere çeldi.


90+2. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de ceza sahasına topla giren Jerome, sağ çaprazdan şansını denedi ancak top yan ağlarda kaldı.


90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Demba Ba'nın pasıyla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İrfan Can Kahveci, topu kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluşturdu. 0-3



Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Göztepe: Beto, Gassama, Borges, Titi, Schwechlen, Castro, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Wilzeck dk. 60), Napoleoni (Mossoro dk. 79), Serdar Gürler (Tripic dk. 30), Jerome


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Reis, Berkan Emir, Murat Paluli, Metin Yıldırım, Yalçın Kayan, Deniz Kadah


Teknik Direktör: İlhan Palut


Başakşehir: Mert Günok, Çaiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic (Berkay Özcan dk. 83 ?), Visca (Ponchk dk. 85 ?), Crivelli (Mehmet Topal dk. 89 ?), Demba Ba


Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Uğur Uçar, Elia, Azubuike, Gökhan İnler, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Demba Ba (dk. 40), Crivelli (dk. 57), İrfan Can Kahveci (dk. 90+3) (Başakşehir)


Kırmızı Kart: Epureanu (dk. 83) (Başakşehir)


Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu (Göztepe), Mahmut Tekdemir (Başakşehir)

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