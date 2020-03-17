Süper Lig: Göztepe: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’de 21.
Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Castro ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vurdu, Rizesporlu Garmash'a çarpan top kornere çıktı.
9. dakikada sol kanattan atak yapan Rizespor'da ceza sahasına içerisine topla giren Garmash, sol çaprazdan şutunu attı, top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
24. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Göztepe'de Napoleoni'nin yaptığı ortada topa ceza sahası içinde Titi dokundu. Pozisyonun devamında kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kontrol etti.
38. dakikada sol taraftan atağa çıkan Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sol çaprazdan yaptığı orta şut karşımı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı.
45+1. dakikada sol taraftar korner kullanan Göztepe'de Berkan Emir'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Borges, kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin üstünden auta çıktı.
Stat: Göztepe Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gören, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Jerome
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Reis, Mossoro, Poko, Metin Yıldırım, Yaşçın Kayan, Hüseyin Bulut, Wilzeck, Tripic
Teknik Direktör: İlhan Palut
Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak, Oğuz Kaan Güçtekin, Vetrih, Garmash, Boldrin, Samudio, Skoda
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Alberk Koç, Fernandes, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Tunay Torun, Sasse, Oğulcan Çağlayan, Boryachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sarı Kartlar: Boldrin (Rizespor)