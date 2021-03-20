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Süper Lig: Göztepe: 0 - D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel rakibinden sıyrılıp içeriye ortaladı. Savunmadan seken top Boyd'un göğsüne çarparak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası Boyd'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.


23. dakika Mihojevic'in geri pasında topun kontrolünü sağlayamayan İrfan Can'dan topu kapan Yatabare gol perdesini açan isim oldu. 0-1


32. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahasının dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.


38. dakikada sol kanattan etkili gelen Gradel'in vuruşunda top İrfan Can'dan sekti ve ceza sahası dışındaki Fayçal meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-2


41. dakikada Uğur'un soldan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Boyd fileleri sarstı. 0-3


45+1. dakikada sağdan savunma arkasına atılan pasa hareketlenip topu alan Boyd, kaleci İrfan Can'dan sıyrılarak topu filelere gönderdi. 0-4



Stat: Gürsel Aksel Stadyumu


Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Mehmet Salim Mazlum


Göztepe: İrfancan Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Mihojevic, Burekovic, Obinna, Soner Aydoğdu, Zulj, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic


Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Titi, Kubilay Sönmez, Tripic, Gassama, Ideye, Diabate, Esiti, Beykan Şimşek


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin, Samba, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Boyd, Max, Yatabare


Yedekler: Samassa, Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Kerem Atakan Keskin, Erdoğan Yeşilyurt, Ninga, Kone, Kayode


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Yatabare (dk. 23), Fayçal (dk. 38), Boyd (dk. 41 ve 45+1) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Boyd (Sivasspor), Mihojevic (Göztepe)

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