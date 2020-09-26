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Süper Lig: Göztepe: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Tripic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Halik Akbunar, topu kaleci Günay'ın üstüne gönderdi.


7. dakikada sağ kanattan yüklenen Gaziantep FK'da topla birlikte ceza sahası içine giren Güray Vural, topu kale önüne çevirdi. Muhammet Demir tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


32. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Yalçın Kayan'ın pasıyla ceza yayında toplan buluşan Tripic, topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.


36. dakikada sol taraftan atak yapan Göztepe'de Berkan Emir'in sol kanattan ortaladı. Ceza sahası içinden seken topa Murat Paluli arka direkte dokundu ancak top yan ağlarda kaldı.


45+3. dakikada Maxim'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Güray Vural, topa sert bir vuruş yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Stat: Gürsel Aksel Stadyumu


Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Sönmez, Murat Şener


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Mossoro, Halil Akbunar, Tripic, Ideye


Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Kubilay Sönmez, Ndiaye, Gassama, Hakan Çinemre, Burak Süleyman, Burekovic, Efe Binici


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Kana-Bıyık, Tosca, Morais, Güray Vural, Jefferson, Maxim, Andre, Muhammet Demir


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Oğuz Ceylan, Kozulj, Mehmet Erden Uğurlu, Sousa, Abdul-Aziz, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Gol: Muhammet Demir (dk. 7) (Gaziantep FK)


Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar (Göztepe)

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