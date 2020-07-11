Süper Lig: Göztepe: 0 - Gençlerbirliği: 2 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat Paluli'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Tripic kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.

23. dakikada ceza sahası içine topla giren Sio, Soner Dikmen'e pas verdi. Soner ceza sahası içinden şut atsa da top Göztepe savunmasından kornere çıktı.

28. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe'de Murat Paluli çizgiye inerek ceza sahası içine çevirdi. Kale önünde Wilzeck topa dokunsa da meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından top vuran Sio'nun pozisyonunda Göztepe kalecisi Göktuğ topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

41. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Castro'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Murat Paluli, topu kaleci Ertaç'ın üzerine nişanladı.

45+3. dakikada kazanılan serbest vuruşta sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortayı kafa vuruşuyla tamamlayan Stancu, topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Castro, Tripic, Wilzeck

Yedekler: Eren Bilen, Titi, Gassama, Wallace, Borges, Mossoro, Metin Yıldırım, Ege Özkayımoğlu, Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Polomat, Berat Özdemir, Soner Dikmen, Candeias, Sefa Yılmaz ? (Sessegnon dk. 17), Sio, Stancu

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Abdullah Şahindere, Rahmetullah Berişbek, Seuntjens, Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Sio (dk. 33), Stancu (45+3) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Soner Aydoğdu (Göztepe)