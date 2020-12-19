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Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


14. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında, Cherif'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme yerden şutunu attı, kaleci Munir topu uzanarak kurtardı.


24. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Göztepe'de, Guilherme'nin ceza sahasına yaptığı ortada Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak top üst direkten oyun alınana döndü. Topu önünde bulan Cherif bir kafa vuruşu daha yapsa da top kaleci Munir'in müdahalesiyle beraber bir kez daha direkten döndü. Pozisyonun devamında Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı.


33. dakikada Hatayspor'da Popov sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde altı pas üzerinde bulunan Diouf, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye doğru yönlendirse de top sağ kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Burekovic, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Guilherme, Halil Akbunar, Tripic, Cherif


Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Atınç Nukan, Kubilay Sönmez, Mossoro, Obinna, Efe Binici, Ideye, Burak Süleyman, Napoleoni


Teknik Direktör: İlhan Palut


Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Billong, Katranis, Ribeiro, Aabid, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf


Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Burak Çamoğlu, Isaac, Selim Ilgaz, Abdurrahman Canlı, Mirkan Aydın,


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Sarı Kart: Billong (Hatayspor)

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