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Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar, ceza sahası içinde bekleyen Soner Aydoğdu'ya pas verdi. Topa beklemeden vuran Soner'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.


54. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Traore'den seken topa elle müdahale eden Yalçın Kayan'ın pozisyonunda hakem Volkan Bayarslan, VAR'a giderek penaltı kararı verdi.


58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Diouf, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-1.


79. dakikada ceza sahası yayının solundan serbest vuruş kullanan Hataysporlu Boupenza, topu kaleye doğru yönlendirdi. Kaleci İrfan Can topu tek elle tokatlayarak kornere gönderdi.


90+3. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun aşırtma pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ideye, topa dokundu ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Obinna dk. 75), Alpaslan Öztürk (Mossoro dk. 79), Titi, Burekovic, Yalçın Kayan (Kubilay Sönmez dk. 63), Soner Aydoğdu, Guilherme (Napoleoni dk. 63), Halil Akbunar, Tripic (Ideye dk. 63), Cherif


Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Atınç Nukan, Efe Binici, Burak Süleyman


Teknik Direktör: İlhan Palut


Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Billong, Katranis, Ribeiro (Abdurrahman Canlı 90+6 ?), Aabid, Traore (Isaac dk. 81 ?), Akintola (Selim Ilgaz dk. 71), Boupendza, Diouf


Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Burak Çamoğlu, Mirkan Aydın


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gol: Diouf (dk. 59. pen)(Hatayspor)


Sarı Kartlar: Billong (Hatayspor), Yalçın Kayan, Gassama, Obinna (Göztepe)

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