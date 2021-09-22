Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. hafta maçında Göztepe, sahasında Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.

Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte 62. dakikada oyuna giren Beykan Şimşek, 75. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan, maçın son dakikalarına doğru Gürsel Aksel Stadyumu'nun çevresinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle stadyumun içerisini dumanlar kapladı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

49. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Saba, sağ çaprazdan top sürerek geldiği ceza sahası yayının üzerinden şutunu attı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

75. dakikada Göztepeli Beykan Şimşek, Kamil Ahmet Çörekçi'ye yaptığı müdahalenin ardından yapılan VAR incelemesi neticesinde hakem Suat Arslanboğa'nın gösterdiği kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

78. dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Saba, ceza sahasına girerek çizgiye yakın bir noktadan ortasını yaptı. Ceza sahasında bulunan Diouf, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

90+2. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Diouf'un kale önüne çevirdiği topa dokunan Dylan'ın vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Şencan, Ali Tuna

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Wilker, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Jahovic dk. 79), Yalçın Kayan (Beykan Şimşek dk. 63), Halil Akbunar, Lourency (Tijanic dk. 79), Ndiaye (Ideye dk. 89 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Burekovic, Baku

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi (Burak Çamoğlu dk. 85 ?), Fatih Kuruçuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Sackey (Mehdi dk. 26), Ribeiro, Traore (Emre Çolak dk. 80 ?), Saba (Dylan dk. 85 ?), Kaabi (Kamara dk. 80 ?), Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bülent Cevahir , Eren Fansa, Muhammed Mert, Sadık Baş

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diouf (dk. 35 ve dk.78) (Hatayspor)

Kırmızı Kart: Beykan Şimşek (dk. 75) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Adekugbe, Burak Öksüz, Diouf (Hatayspor), Arslanagic, Berkan Emir (Göztepe)