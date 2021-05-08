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Süper Lig: Göztepe: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 38.

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


28. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, şutunu kaleye gönderdi ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.


30. dakikada Yalçın Kayan'ın savunma arkasına havalandırdığı topa dokunan Kerim Alıcı'nın pozisyonunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral


Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Burekovic, Gassama, Esiti, Zulj, Kubilay Sönmez, Beykan Şimşek, Yılmaz Basravi, Ideye


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi


Yedekler: Eray Birniçan, Volkan Fındıklı, Adil Demirbağ, Oğuz Kaan Güçtekin, İsmail Güven, Miya, Doğan Can Gölpek, Barış Yardımcı, Musa Çağıran, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sarı kart: Yalçın Kayan (Göztepe)

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