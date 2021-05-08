Süper Lig: Göztepe: 0 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 38.
Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, sahasında Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
54. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında Sekidika ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci Arda Özçimen sert gelen topu kornere çeldi
65. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Shengelia'nın attığı şutta Atınç Nukan topa kayarak elle müdahale etti. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada topun başına geçen Jevtovic, topu yerden kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
68. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Niaye ile verkaç yapan Jahovic topla birlikte ceza sahasına girerek şutunu attı, kaleci Sehic topa uzanarak kornere gönderdi.
82. dakikada gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar, ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi denedi, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral
Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı (Gassama dk. 46), Alpaslan Öztürk (Murat Paluli dk. 76), Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Esiti dk. 46, Beykan Şimşek dk. 68), Halil Akbunar, Ndiaye (Ideye dk. 87 ?), Jahovic
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Burekovic, Zulj, Kubilay Sönmez, Beykan Şimşek, Yılmaz Basravi
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Adil Demirbağ dk. 72), Diomande (İsmail Güven dk. 90+2 ?), Rahmanovic, Shengelia, Sekidika (Daci dk. 81 ?), Cikalleshi
Yedekler: Eray Birniçan, Volkan Fındıklı, Oğuz Kaan Güçtekin, Miya, Doğan Can Gölpek, Barış Yardımcı, Musa Çağıran
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Jevtovic (dk. 67 pen.) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk (Göztepe)