Süper Lig: Göztepe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’de 5.
Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Berkan'ın soldan ortasına penaltı noktasındaki Jerome dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
5. dakikada Serdar, ceza yayı içindeki Poko'ya aktardı, Poko'nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.
12. dakikada Konyaspor savunmasında yaşanan karambolde top Serdar'ın önünde düştü. Kaleci Serkan'ın önde olduğunu gören Serdar'ın şutunda Ali Turan topu çizgiden çıkardı.
17. dakikada Soner'in soldan ortasına iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan kritik bir hamleyle topu uzaklaştırdı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Halil, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Halil, Castro, Eren, Ege, Yasin, Reis, Batuhan, Leo
Teknik Direktör: Tamer Tuna
İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Ömer, Milosevic, Bajic
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Selim, Mücahit Can, Hadziahmetovic, Shengelia, Daci, Ali, Ferhat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman