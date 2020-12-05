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Süper Lig: Göztepe: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada gelişen Kayserispor atağında Henrique ceza yayı önünde Yalçın Kayan tarafından düşürüldü ve Kayserispor serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta Sapunaru topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat tek eliyle kornere çeldi.


34. dakikada Lennon ceza sahası sağ çaprazında bekleyen Lopes'e pas verdi. Lopes gelen topu kontrol ettikten sonra kaleye vurdu, top kaleci İrfan Can'da kaldı.



Stat: Gürsel Aksel Stadyumu


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Guilherme, Obinna, Halil Akbunar, Cherif


Yedekler: Megyeri, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Mossoro, Tripic, Metin Yıldırım, Burak Süleyman, Burekovic, Napoleoni


Teknik Direktör: İlhan Palut


Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Campanharo, Attamah, Henrique, Kvrzic, Lennon, İlhan Parlak


Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan Çapar, Fernandes, Manzala, Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Emre Demir, Adem Doğan, Barış Doğan, Ackah


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Sarı Kartlar: Yalçın Kayan (Göztepe), Kolovetsios (Kayserispor)

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