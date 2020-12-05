Süper Lig: Göztepe: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada gelişen Kayserispor atağında Henrique ceza yayı önünde Yalçın Kayan tarafından düşürüldü ve Kayserispor serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta Sapunaru topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat tek eliyle kornere çeldi.

34. dakikada Lennon ceza sahası sağ çaprazında bekleyen Lopes'e pas verdi. Lopes gelen topu kontrol ettikten sonra kaleye vurdu, top kaleci İrfan Can'da kaldı.

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Guilherme, Obinna, Halil Akbunar, Cherif

Yedekler: Megyeri, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Mossoro, Tripic, Metin Yıldırım, Burak Süleyman, Burekovic, Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Campanharo, Attamah, Henrique, Kvrzic, Lennon, İlhan Parlak

Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan Çapar, Fernandes, Manzala, Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Emre Demir, Adem Doğan, Barış Doğan, Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı Kartlar: Yalçın Kayan (Göztepe), Kolovetsios (Kayserispor)