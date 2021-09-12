Süper Lig: Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

7. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortada defansı aşan topa gelişine bir vuruş yapan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

15. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağına ceza sahası içinde bulunan Jahovic, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Lourency'e pas verdi. Topu sağına çekip kaleyi deneyen Lourency'nin şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

21. dakikada sol taraftan Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanan Başakşehir'de, ceza sahasına yapılan ortaya kafa vuruşu yapan Youssouf'un pozisyonunda kaleci İrfan Can Eğribayat başarılı bir kurtarışla golü önledi.

23. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Deniz Türüç yerden sert bir vuruşla kaleye gönderdi, ancak kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

35. dakikada Göztepe ceza sahasında gelişen pozisyonda sağ çaprazdan kaleyi deneyen Tolga Ciğerci'nin şutunda top, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle sağ kale direğinin önüne doğru yöneldi. Direk önünde bulunan Duarte, topu kafa vuruşuyla kaleye çevirse de İrfan Can Eğribayat topa bir kez daha müdahale ederek kornere çeldi.

45+3. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde gelişen pozisyonda çizgiye inen Ndiaye, kale önüne topu çevirdi, topu önünde bulunan Jahovic'in şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Kerim Alıcı dk. 42), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Lounrency, Ndiaye, Jahovic

Yedekler: Arda Özçimen, Beykan Şimşek, Baku, Ideye, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Tijanic, Burekovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Youssouf, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Epureanu, Chadli, Şener Özbayraklı, Guldbransen, Ponck, Zulj, Emre Kaplan, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Deniz Türüç (dk. 7)(Başakşehir)

Sarı kartlar: Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Berkan Emir (Göztepe)