İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Novak, Alpaslan Öztürk'ü geçerek şutunu çekti. Pozisyonun devamında kaleci Beto, topu kornere çeldi.


5. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda Beto topu kornere çeldi.


16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza sahasında Nwakaeme, topu kafayla ağlara gönderdi. 0-1


34. dakikada Sörloth'un pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Beto gole geçit vermedi.


41. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Castro'ya müdahalede bulunan Guilherme, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Kamil Çetin


Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Poko dk. 37), Halil Akbunar, Serdar Gürler, Jerome


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Borges, Mossoro, Gassama, Wallace Reis, Deniz Kadah, Wilzeck, Tripic, Arınç Nukan


Teknik Direktör: İlhan Palut


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Costa, Campi, Novak, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ndiaye, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Taha Tunç, Koray Kılınç, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Gol: Ekuban (dk. 16) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Guilherme (dk. 41) (Trabzonspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.