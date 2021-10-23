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Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. hafta maçında Göztepe, sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


56. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün pasında topla birlikte ceza sahasına giren Gervinho, sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


74. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Murat Paluli'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


79. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içinde attığı şut Ndiaye'ye çarpıp tekrar Soner'in önünde kaldı. Soner Aydoğdu ikinci şutunda gol bulsa da yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.


86. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan Emir'in ceza sahası içine gönderdiği topa dokunan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'a çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Baku kaleye sert bir şut gönderdi ancak top kalenin solundan oyun alanını terk etti.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Murat Paluli (Kerim Alıcı dk. 81 ?), Obinna, Yalçın Kayan (Soner Aydoğdu dk. 65), Dzenan Burekovic (Berkan Emir dk. 49), Lourency (Tijanic dk. 65), Jahovic, Ndiaye (Baku dk. 81 ?)


Yedekler: Arda Özçimen, Beykan Şimşek, Efe Can Saçıkara, Ideye, Atakan Çankaya


Teknik Direktör: Nestor El Maestro


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz (Serkan Asan dk. 71), Hugo, Edgar, Denswil, Berat Özdemir, Abdulkadir Ömür (Hüseyin Türkmen dk. 87 ?), Hamsik, Yusuf Sarı (Siopis dk. 46), Gervinho (Cornelius dk. 76), Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Tepe, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Akpınar, Ahmetcan Kaplan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Gervinho (dk. 56) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: İlhan Şahin (Devre arası) (Göztepe)


Sarı kartlar: Jahovic, İrfan Can Eğribayat, Atınç Nukan, Soner Aydoğdu, Nestor El Maestro (T.D) (Göztepe), Hamsik, Hugo, Cornelius, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

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