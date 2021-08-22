Süper Lig: Göztepe: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

15. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın kale önüne çevirdiği topa Arslanagic ve Tetteh hareketlendi. Mücadelenin hakemi topun Arslanagic'in eline çarptığını göstererek penaltı kararı verdi. Ancak pozisyon VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

22. dakikada sol kanattan Jahovic, topu yaklaşık 30 metre sürerek ceza sahası içine girerek şutunu attı ancak Wallace'a çarpan top az farkla kalenin üstüne kornere çıktı.

38. dakikada sol kanattan Soner Aydoğdu çizgiye inerek kale önüne pasını attı. Ön direğin önünde Beykan Şimşek topa dokundu ancak kaleci Ertaç Özbir'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

39. dakikada sol taraftan Berkan Emir'in köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Atınç Nukan'ın kafa vuruşu dışarı gitti.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında kale önüne çevrilen topu Tetteh bıraktı, topu önünde bulan Aabid kaleye vursa da meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Murat Altan

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Lourency, Baku, Ege Özkayımoğlu, Efe Can Saçıkara, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, Tjanic

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Nshimirimana, Aabid, Hafez, Adem Büyük, Tetteh

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gameli, Buğra Çağıran, Sadık Çiftpınar, Mert Örnek, Haqi, Taha Gür, Mert Altıntaş, Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Sarı Kartlar: Nshimirimana (Yeni Malatyaspor), Obinna (Göztepe)