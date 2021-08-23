Süper Lig: Göztepe: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada gelişen Göztepe atağında Beykan Şimşek topu çizgi üzerinden kale önüne doğru çevirdi, Ndiaye topa güçlükle dokundu ancak meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.
55. dakikada Mustafa Eskihellaç, ceza sahası dışından yaklaşık 20 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu attı, meşin yuvarlak sağ kale direğini yanından az farkla auta çıktı.
56. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Aabid'in ara pasıyla topa hareketlenen Tetteh, topla birlikte ceza sahası içine girip savunmadan sıyrılarak önünü boşalttı, Ganalı forvet sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Murat Altan
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan (Tjanic dk. 85 ?), Berkan Emir (Kahraman Demirtaş dk. 76), Obinna, Soner Aydoğdu (Baku dk. 76), Beykan Şimşek (Lourency dk. 65), Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic (Ege Özkayımoğlu dk. 76)
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Efe Can Saçıkara, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir (Abdulsamed Damlu dk. 87 ?), Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Mallan (Sadık Çiftpınar dk. 66), Nshimirimana, Aabid (Buğra Çağıran dk. 90+2 ?), Hafez, Adem Büyük, Tetteh (Kubilay Kanatsızkuş dk. 90+2 ?)
Yedekler: Gameli, Mert Örnek, Haqi, Taha Gür, Mert Altıntaş, Hasan Özkan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Tetteh (dk. 56) (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Nshimirimana (Yeni Malatyaspor), Obinna (Göztepe)