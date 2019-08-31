Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Gassama'nın sağ kanttan ortasında Eren kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
25. dakikada Titi ile Beto arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Rodallega, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Ancak VAR odasından gelen talimatın ardından hakem Suat Arslanboğa, pozisyonu saha kenarında bulunan VAR kontrol noktasından izledi ve Rodallega'nın kaleci Beto'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
33. dakikada Rodallega'nın ara pasında ceza sahasına sokulan Recep, Titi'den sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Beto köşeye giden topun sahibi oldu.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa, Cem Satman, Mehmet Kısal
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Poko, Alpaslan, Soner, Halil, Serdar, Eren
Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Castro, Yusuf, Ege, Yasin, Yalçın, Leo, Deniz, Murat
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Bergdich, Murawski, Zeki, Recep, Aissati, Barrow, Rodallega
Yedekler: Tolgahan, Kadir, Mustafa, Sacko, Sedat, Mehmet Akyüz, Oscar, Burak, Kerem, Olcay
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Bergdich, Lopes (Yukatel Denizlispor)