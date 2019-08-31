Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Gassama'nın sağ kanttan ortasında Eren kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada Titi ile Beto arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Rodallega, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Ancak VAR odasından gelen talimatın ardından hakem Suat Arslanboğa, pozisyonu saha kenarında bulunan VAR kontrol noktasından izledi ve Rodallega'nın kaleci Beto'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

33. dakikada Rodallega'nın ara pasında ceza sahasına sokulan Recep, Titi'den sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Beto köşeye giden topun sahibi oldu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Cem Satman, Mehmet Kısal

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Poko, Alpaslan, Soner, Halil, Serdar, Eren

Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Castro, Yusuf, Ege, Yasin, Yalçın, Leo, Deniz, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Bergdich, Murawski, Zeki, Recep, Aissati, Barrow, Rodallega

Yedekler: Tolgahan, Kadir, Mustafa, Sacko, Sedat, Mehmet Akyüz, Oscar, Burak, Kerem, Olcay

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Bergdich, Lopes (Yukatel Denizlispor)