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Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Göztepe, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.




Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Soner'in sol kanattan ortasında Bergdich'in ters dokunuşu direğe çarparak kornere çıktı.


53. dakikada Gassama'dan sıyrılan Barrow'un ortasına Rodallega kafayı vurdu, top Beto'nun kontrolünde üstten dışarıya çıktı.


56. dakikada Alpaslan'ın uzun pasında topla buluşan Serdar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.


70. dakikada Lopes'in ceza sahası içinde topsuz alanda Halil'e yaptığı müdahalenin ardından oyun devam ederken, VAR odasından gelen uyarının ardından hakem Suat Arslanboğa saha kenarında pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Lopes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


75. dakikada penaltı atışını kullanan Soner'in vuruşunda kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.


79. dakikada Denizlispor ceza sahası karıştı. Bergdich'in ters vuruşunda kaleye giden topu yine Bergdich çizgiden çıkardı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Suat Arslanboğa, Cem Satman, Mehmet Kısal


Göztepe: Beto, Gassama, Reis (Castro dk. 63), Titi, Berkan, Poko, Alpaslan, Soner, Halil (Yasin dk. 85 ?), Serdar (Deniz dk. 79), Eren


Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Yusuf, Ege, Yalçın, Leo, Murat


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Bergdich, Murawski, Zeki, Recep (Mustafa Yumlu dk. 85 ?), Aissati (Mehmet dk. 88 ?), Barrow (Sacko dk. 72), Rodallega


Yedekler: Tolgahan, Kadir, Sedat, Oscar, Burak, Kerem, Olcay


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Kırmızı kart: Lopes (dk. 73) (Yukatel Denizlispor)


Sarı kartlar: Titi, Castro, Eren (Göztepe), Bergdich, Lopes, Stackhowiak (Yukatel Denizlispor)

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