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Süper Lig: Göztepe: 1 - Ankaragücü: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


4. dakikada orta alandan atılan ara pasla ceza sahası dışında kaleciyle karşı karşıya kalan Saba'nın şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.


10. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde havalanan topu Guilherme kafayla kalenin önüne yönlendirdi, topa yükselen Cherif, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak ağlarla buluşturdu. 1-0


25. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Murat Paluli, Endri Çekici'yi düşürdü. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a giderek penaltı kararı verdi.


30. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Endri Çekici, topu kalenin üstünden auta attı.


37. dakikada sağ kanattan yaklaşık 70 metre top sürerek çizgiye inen Saba, ceza sahasına ortaladı, topa gelişine vuran Bolingi'nin şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.


38. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda karambolde kalan topta kaleci İrfan Can boşa çıktı, Atila Turan'ın ceza sahası içine pasında Saba boş kaleye vurdu ancak Titi sağ ayağıyla topu kale çizgisinin üzerinden çıkardı.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil,


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Guilherme, Halil Akbunar, Tripic, Cherif


Yedekler: Arda Özçimen, Megyeri, Kubilay Sönmez, Gassama, Atınç Nukan, Nwobodo, Burekovic, Efe Binici, Napoleoni


Teknik Sorumlu: İlhan Palut


Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila Turan, Atakan Rıdvan Çankaya, Lukasik, Endri Çekici, Saba, Paintsil, Bolingi


Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Diousse, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Alper Potuk, Borven, Voca, Emre Güral


Teknik Sorumlu: Fuat Çapa


Gol: Cherif (dk. 10) (Göztepe)


Sarı kartlar: Kitsiou (Ankaragücü), Berkan Emir (Göztepe)

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