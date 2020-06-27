Süper Lig: Göztepe: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Bakasetas topun başına geçti. Kullanılan serbest vuruşta top Göztepe defansından sekip sağ kale direğine çarparken geri dönen topa dokunan Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. 0-1
11. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de defanstan seken topu önünde bulan Serdar Gürler, ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-1
40. dakikada Alanyaspor sağ taraftan Salih Uçan'la köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içinde topa yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında hakem topun dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle aut kararı verdi.
42. dakikada Berkan Emir, sol kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkte topa yükselen Borges'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
45+3. dakikada Alanyaspor Efecan Karaca ile kontra atağa çıktı. Ceza sahası içine giren Efecan'ın verdiği pasla topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Göztepe Gürsel Aksel
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Göztepe: Beto, Gassama , Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Borges, Soner Aydoğdu, Mossoro, Tripic, Serdar Gürler, Wilzeck
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Halil Akbunar, Castro, Kerem Atakan, Poko, Deniz Kadah, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Murat Paluli, Napoleoni
Teknik Direktör: İlhan Palut
Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Tzavellas, Caulker, Kaan Kanak, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Yedekler: Eray Birniçan, Baiano, Welinton, Lokman Gör, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş, Mustafa Pektemek, Campos
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Efecan Karaca (dk.4), Cisse (45+3) (Alanyaspor), Serdar Gürler (dk. 11) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Borges, Alpaslan Öztürk (Göztepe) Caulker, Juan Fran (Alanyaspor)