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Süper Lig: Göztepe: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Zulj'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin şutunda savunmadan Schwechlen'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


19. dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Berkan'ın vuruşunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı yumruklarıyla çıkardı.


31. dakikada Berkan'ın serbest vuruştan ceza sahasına kestiği ortada yaşanan karambolde Ndiaye'nin şutunda kaleci Szumksi topu kornere çeldi.


38. dakikada Berkan'ın köşe vuruşundan kestiği ortada Halil kafayı vurdu. Kaleci Szumki'nin çeldiği topu önünde bulan Alpaslan'ın vuruşunda savunma topun ağlara gitmesini engelledi.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Zulj, Diabate, Ndiaye


Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Kubilay Sönmez, Tripic, Jahovic, Ideye, Esiti, Burekovic, Murat Paluli


Teknik Direktör: Ünal Karaman


BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Costa, Schwechlen, Bergdich, Osman Çelik, Boumual, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatıf, Rashani, El Kabir


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Butko, Hasan Hatipoğlu, Omolo, Novikovas, Buğra Çağıran, Emrah Başsan, Teikeu, Oltan Karakullukçu, Darri


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Gol: Schwechlen (dk. 4 k.k)(Göztepe)


Sarı Kartlar: Ndiaye (Göztepe), Murat Uçar (BB Erzurumspor)

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