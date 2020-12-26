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Süper Lig: Göztepe: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


14. dakikada Lucas Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta Badou Ndiaye topu filelerle buluşturdu ancak hakem Sarper Barış Saka, VAR görüntülerini izledikten sonra pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü vermedi.


23. dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Alparslan Erdem'in şutunu savunma uzaklaştırdı.


32. dakikada Berkan Emir'in kullandığı kornerde Atınç Nukan ceza sahası içinde kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.


33. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ramazan Civelek'in şutu az farkla auta gitti.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar


Göztepe: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Stefano Napoleoni


Yedekler: Arda Özçimen, Titi, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Yılmaz Basravi, Metin Yıldırım, Yalçın Kayan, Efe Binici, Zlatko Tripic, Burak Süleyman


Teknik Direktör: İlhan Palut


Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Alparslan Erdem, Fatih Kuruçuk, Lucas Biglia, Alassane Ndao, Badou Ndiaye, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Jimmy Durmaz, Aatif Chahechouhe, Mevlüt Erdinç


Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Aksel Aktaş, Yusuf Erdoğan, Vato Arveladze


Teknik Direktör: Atılay Canel


Gol: Cherif Ndiaye (dk. 11) (Göztepe),


Sarı kart: Marcio Mossoro (Göztepe)

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