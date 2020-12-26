Süper Lig: Göztepe: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.
Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in sol çaprazdan yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Biglia'nın sol çaprazından kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Biglia'nın şutunu kaleci engelledi.
68. dakikada Aatif Chahechouhe, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ancak top kaleci Balazs Megyeri'de kaldı.
71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Süleyman'ın altıpas üzerinden vurduğu top dışarı çıktı.
77. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Lucas Biglia'nın sert şutu ağlara gitti. 1-1
83. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marko Mihojevic'in kaleye gönderdiği sert şutu defans engelledi.
90+2. dakikada ceza sahası içine topla giren Alassane Ndao'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şut kalecide kaldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Göztepe: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro (Yalçın Kayan dk. 46) (Zlatko Tripic dk. 87 ?), Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Stefano Napoleoni (Burak Süleyman dk. 63)
Yedekler: Arda Özçimen, Titi, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Yılmaz Basravi, Metin Yıldırım, Efe Binici
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Alparslan Erdem, Fatih Kuruçuk, Lucas Biglia, Alassane Ndao, Badou Ndiaye, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Jimmy Durmaz (Muhammed Pehlivan dk. 87 ?), Aatif Chahechouhe (Vato Arveladze dk. 88 ?), Mevlüt Erdinç
Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Aksel Aktaş, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Atılay Canel
Goller: Cherif Ndiaye (dk. 11) (Göztepe), Lucas Biglia (dk. 77) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Marcio Mossoro (Göztepe), Alassane Ndao (Fatih Karagümrük)