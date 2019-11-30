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Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


5. dakikada Gustavo'nun sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde yükselen Kruse'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.


7. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından vurduğu şutta top, sağ kale direğine çarparak ağlarla buluştu. 1-0


12. dakikada Kruse'nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Deniz'in vurduğu şutta top sağ taraftan az farkla auta çıktı.


21. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından vurduğu şut kale direğinin dibinden auta çıktı.


22. dakikada Halil'in sağ kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.


36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Beto kurtardı.


38. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar, toplu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.


39. dakikada sağ taraftan frikik kullanan Berkan'ın şutunu Kaleci Altay kornere çeldi.


44. dakikada sol taraftan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Serdar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu


Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Atınç, Leo, Reis, Borges, Yalçın, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Fenerbahçe: Altay, Ozan, Serdar, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz, Moses, Rodrigues, Kruse


Yedekler: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Sadık, Jailson, Alper, Vedat Muriç


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Castro (dk. 7) (Göztepe), Serdar (dk. 44) (Fenerbahçe)

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