S?per Lig: G?ztepe: 1 - Galatasaray: 1 (?lk Yar?)

S?per Lig’in 16.
S?per Lig'in 16. haftas?nda G?ztepe, sahas?nda Galatasaray'? a??rl?yor. M?cadelenin ilk yar?s? 1-1'lik beraberlikle tamamland?.
Ma?tan dakikalar (?lk yar?)
6. dakikada ceza sahas? d???ndan kullan?lan serbest vuru?ta topun ba??na ge?en Sel?uk ?nan'?n vurdu?u ?ut kalenin solundan az farkla auta ??kt?.
9. dakikada Serdar G?rler'in kulland??? k??e vuru?unda Titi'nin kafa vuru?u sonras? topla bulu?an Jerome, tak?m?n? ?ne ge?iren gol? kaydetti. 1-0
25. dakikada Serdar G?rler'in ceza sahas? d??? sol ?apraz?ndan vurdu?u ?utta Kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.
27. dakikada kullan?lan k??e vuru?unda karambolde kalan topa vuran Babel'in ?utunda top Gassama'ya ?arparak a?larla bulu?tu. 1-1
32. dakikada kontra ata?a ??kan Galatasaray'da Babel'in pas?yla topla bulu?an Feghouli'nin ?utu kalenin sa??ndan az farkla auta ??kt?.
36. dakikada kullan?lan serbest vuru?ta ceza sahas? i?inde topa y?kselen Castro'nun kafa vuru?u kalenin ?st?nden auta ??kt?.
Stat: Bornova Aziz Kocao?lu
Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Y?lmaz, As?m Yusuf ?z
G?ztepe: Beto, Gassama, Titi, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Castro, Soner Aydo?du, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar G?rler, Jerome
Yedekler: G?ktu? Bak?rba?, Sanneh, Murat Paluli, Yal??n Kayan, Borges, Batuhan K?rdaro?lu, Yasin ?ztekin, Mossoro, Deniz Kadah, Eren Derdiyok
Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Sel?uk ?nan, ?mer Bayram, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao
Yedekler: Okan Kocuk, Emre Ta?demir, Ahmet ?al?k, Adem B?y?k, Emin Bayram, Taylan Antalyal?
Teknik Direkt?r: Fatih Terim
Goller: Jerome (dk. 9) (G?ztepe), Gassama (dk. 27 k.k.) (Galatasaray)
Sar? Kart: Gassama (G?ztepe)