Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 35.
Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Burekovic'in ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktası yakınında topa yükselen Diabate, gelişine şık bir vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
19. dakikada orta alandan yüklenen Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, topu kalecin İrfan Can'ın solundan filelerle buluşturdu. 1-1
24. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Saracchi'nin çizgiden üzerinden altı pas üzerine çevirdiği topa gelişine vuran Emre Kılınç'ın şutunda kaleye giden topa Atınç Nukan ayak koyarak oyun alanına döndürdü.
39. dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Taylan Antalyalı'nın verdiği ara pas Soner Aydoğdu'nun ayağından sekti. Topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
45+3. dakikada Feghouli'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu, şutunu attı ancak kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Atınç Nukan, Burekovic, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Diabate, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Tripic, Ideye, Yalçın Kayan, Zulj, Esiti, Murat Paluli, Beykan Şimşek, Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Onyekuru, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda Turan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Diabate (dk. 9) (Göztepe), Kerem Aktürkoğlu (dk. 19 ve dk. 39) (Galatasaray)
Sarı Kart: Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)