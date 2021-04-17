Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi ceza sahasına girip çizgi üzerinden topu kale önüne çevirdi. Topla buluşan Emre Kılınç şutunu attı ancak kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

63. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Halil Dervişoğlu, Obinna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başında geçen Kerem Aktürkoğlu topu ağlarla buluşturdu 1-3

69. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, dönerek topa vurdu, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.

76. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de ceza sahası yayının önünde Esiti'nin pasıyla topla buluşan Obinna, kaleye vurdu ancak top az farkla kalenin solundan auta çıktı.

87. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe'de Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Zulj, plase vuruşla topu kaleye yönlendirdi ancak top kalenin sağ tarafından auta çıktı.

90+3. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Halil Akbunar ceza sahasına ortaladı, arka direkte bulunan Zulj kafa vuruşu yaptı ancak top yerden sekerek oyun alanını terk etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Murat Paluli dk. 65), Atınç Nukan, Burekovic, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Zulj dk. 72), Diabate (Tripic dk. 65), Halil Akbunar, Ndiaye (Esiti dk. 46), Jahovic (Ideye dk. 81 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Etebo dk. 74), Gedson, Emre Kılınç (Arda Turan dk. 82 ?), Kerem Aktürkoğlu (Onyekuru dk. 68), Feghouli (Ömer Bayram dk. 82 ?), Halil Dervişoğlu (Oğulcan Çağlayan dk. 67)

Yedekler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Diabate (dk. 9) (Göztepe), Kerem Aktürkoğlu (dk. 19, 39 ve 64 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Obinna (Göztepe)