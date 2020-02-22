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Süper Lig: Göztepe: 1 - Gaziantep FK: 1

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.


Karşılaşmanın 62. dakikasında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica sarı kart gördü. Karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribünden takip etti.



Maçtan dakikalar


16. dakikada kornerden gelen ortaya kafayla vuran Papy Djilobodji, topu az farkla auta gönderdi.


17. dakikada Alpaslan Öztürk'ün uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in şutu direğe çarparak auta gitti.


26. dakikada Muhammed Demir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alexandru Maxim, Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.


28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olarenwaju Kayode, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı ancak Beto gole izin vermedi.


68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Olarenwaju Kayode'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


71. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı kornerde topa kale önünde kafayla vuran Cameron Jerome, fileleri havalandırdı. 1-0


82. dakikada Halil Akbunar'un uzun pasında defansın arkasına sarkan Serdar Gürler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.


90+2. dakikada Patrick Twumasi'nin yaptığı ortada son anda topa dokunan Souleymane Diarra, takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Samet Çiçek


Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan Öztürk, Lamine Gassama, Berkan Emir, Halil Akbunar, Andre Castro (Celso Borges dk. 79), Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Kamil Wilczek (Cameron Jerome dk. 66), Stefano Napoleoni (Marcio Mossoro dk. 90+1 ?)


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Yalçın Kayan, Zlatko Tripic, Deniz Kadah


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Junior Morais, Oğuz Ceylan (Kenan Özer dk. 73), Jean Armel Kana-Biyik, Andre Sousa (Raman Chibsah dk. 85 ?), Alexandru Maxim (Souleymane Diarra dk. 85 ?), Olarenwaju Kayode, Muhammet Demir, Patrick Twumasi


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Kubilay Aktaş, Furkan Soyalp, Bartlomiej Pawlowski


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Cameron Jerome (dk. 71) (Göztepe), Diarra (dk. 90+2) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk (Göztepe), Andre Sousa, Alexandru Maxim, Olarenwaju Kayode (Gaziantep FK)

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