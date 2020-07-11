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Süper Lig: Göztepe: 1 - Gençlerbirliği: 3 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele konuk ekip Gençlerbirliği'nin 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Murat Paluli'nin sağdan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Tripic'in pozisyonunda kaleci Ertaç topun sahibi oldu.


60. dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını deneyen Tripic'in şutunda top Gençlerbirliği savunmasından kornere çıktı. Kornerden gelen topta Napoleoni şut attı ancak kaleci Ertaç topu kurtardı.


73. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Gençlerbirliği'nde ceza sahasına topla birlikte giren Stancu'yu düşüren Alpaslan'ın pozisyonun Hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.


75. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sessegnon, topu ağlarla buluşturdu. 0-3


77. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan'ın ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Alpaslan'ın pozisyonunda top auta çıktı.


85. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Borges'in yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Wilzeck'in pozisyonunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


90. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada Gençlerbirliği savunmasından seken topa dokunan Alpaslan Öztürk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3



Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy


Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli(Gassama dk. 69), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Poko(Borges dk. 83 ?), Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Napoleoni dk. 46), Castro(Mossoro dk. 58), Tripic(Atakan Keskin dk. 83 ?), Wilzeck


Yedekler: Eren Bilen, Titi, Wallace, Metin Yıldırım, Ege Özkayımoğlu


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç(Ahmet Oğuz dk. 88 ?), Flavio, Toure, Polomat, Berat Özdemir, Soner Dikmen, Candeias(Rahmetullah Berişbek dk. 88 ?), Sefa Yılmaz(Sessegnon dk. 17), Sio (Seuntjens dk. 64), Stancu(İlker Karakaş dk. 87 ?)


Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Abdullah Şahindere, Gökhan Altıparmak


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Sio (dk. 33), Stancu (dk. 45+3), Sessegnon (dk. 75 pen) (Gençlerbirliği), Alpaslan Öztürk (dk. 90) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu, Alpaslan Öztürk (Göztepe), Seuntjens (Gençlerbirliği)

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